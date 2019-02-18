Согласно котировкам, «Боруссия Д» не оставит шансов «Нюрнбергу» в Бундеслиге

Букмекеры назвали фаворита матча 22-го тура немецкой Бундеслиги «Нюрнберг» — «Боруссия Д». Начало встречи 18 февраля 2019 года запланировано на 22:30 мск.



Букмекеры считают «Боруссию Д» фаворитом и предлагают поставить на «шмелей» за 1.44. Шансы «Нюрнберга» на победу оценены коэффициентом 8.00. Поставить на ничью можно за 4.85.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.73, а на ТМ 2,5 гола — за 2.23.



Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 1.89. Победа «шмелей» всухую идёт за 2.42.



Вероятность победы дортмундской «Боруссии» с разгромным счётом оценена в 4.10.



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