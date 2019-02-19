Согласно котировкам, «Вашингтон» выиграет у «Лос-Анджелеса» в матче НХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» — «Вашингтон Кэпиталз», который состоится 19 февраля. Начало — в 6:30 мск.



Аналитики считают фаворитом «Вашингтон Кэпиталз». Коэффициент на победу в основное время — 2.21, по итогам всей встречи — 1.73.



Шансы «Лос-Анджелес Кингз» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 2.88, а с учётом овертайма — за 2.18.



Вероятность овертайма оценена коэффициентом 4.05. Самый вероятный результат основного времени — 3:3, он котируется за 9.80.



Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.82, меньше 5,5 — за 2.03.



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