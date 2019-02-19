Софья Кенин — Дарья Касаткина: котировки на матч турнира в Дубае

Российская теннисистка Дарья Касаткина в упорной борьбе прошла во второй раунд соревнований в Дубае (ОАЭ), выиграв у представительницы Польши Магдалены Фрех (Q) со счётом 6:3, 3:6, 6:4. За выход в третий круг турнира Касаткина поспорит с Софьей Кенин (США).

Согласно котировкам, у теннисистки из России меньше шансов на победу в этом матче. Победа Дарьи Касаткиной оценивается коэффициентом 2.40, победа с форой «+2,5» гейма — 1.94.



Если Софья Кенин сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.61. На то, что она отыграет фору в 2,5 гейма, можно поставить за 1.88.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.72.



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