Аналитики: ЦСКА победит «Локомотив» в домашнем матче КХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Локомотив». Начало встречи 20 февраля 2019 года запланировано на 19:30 мск.



Букмекеры считают фаворитом матча ЦСКА и предлагают поставить на «армейцев» за 1.49. Шансы «Локомотива» на победу оценены коэффициентом 5.90. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.60.



По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 2.26, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.67.



Коэффициент на итоговую победу ЦСКА — 1.25, а на победу «Локомотива» — 4.15. Наиболее вероятный счёт — 3:1 в пользу «армейцев» (9.60).



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