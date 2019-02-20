«Атлетико» — «Ювентус»: две рискованные ставки Майкла Оуэна на Лигу чемпионов

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн дал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Ювентус». Начало встречи 20 февраля 2019 года запланировано на 23:00 мск.



Ставки: «Атлетико» победит за 2.98, «Ювентус» не забьёт за 2.69.



«Атлетико» не потерпел ни одного поражения в последних 12 матчах плей-офф Лиги чемпионов на своём поле и пропустил лишь один раз в последних 10 случаях. «Ювентус», однако, имеет хорошую статистику гостевых матчей навылет: четыре победы и ничья за пять предыдущих встреч.



«Атлетико» в первую очередь хотел бы не пропустить, а «Юве» очень помог бы гол на чужом поле. Мне кажется, мадридцы сегодня не пропустят. И, скорее всего, победят. «Атлетико» умеет быстро выходить из чёрной полосы», — сказал Оуэн.

В битве «Атлетико» и «Ювентуса» всё решит реализация В своей нынешней форме «матрасникам» сложно рассчитывать на победу над «бьянконери».