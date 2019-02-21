«Арсенал» — БАТЭ: ставка Чарли Николаса на Лигу Европы с коэффициентом 3.64

Эксперт Sky Sports Чарли Николас дал прогноз на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Арсенал» — БАТЭ. Начало встречи 21 февраля 2019 года запланировано на 20:55 мск. В первом матче победил клуб из Беларуси (1:0).



Ставки: ИТБ 4 голов «Арсенала» за 3.64.



«БАТЭ, несмотря на счёт, был довольно слаб дома. «Арсенал» должен был забить три или четыре мяча, поэтому я думаю, что «Арсенал» довольно легко победит дома. Я не вижу здесь ничего сложного. Два матча подряд с такой кошмарной реализацией — это вряд ли.



Я не думаю, что Лига Европы является приоритетом для «Арсенала» в этом сезоне, клуб всё ещё рассчитывает финишировать в первой четвёрке АПЛ. Унаи Эмери имеет прочную связь с Лигой Европы, и я полагаю, что они пройдут этот раунд, посмотрят на жеребьёвку, а затем оценят ситуацию. Думаю, на данный момент у «Арсенала» Лига Европы отстаёт от первой четвёрки по приоритетам», — сказал Чарли Николас.

Букмекеры оценили шансы БАТЭ выбить «Арсенал» из Лиги Европы