Согласно котировкам, «Вашингтон Кэпиталз» проиграет «Торонто Мэйпл Лифс» в НХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Вашингтон Кэпиталз», который состоится 22 февраля. Начало — в 3:00 мск.



Аналитики считают фаворитом «Торонто Мэйпл Лифс». Коэффициент на победу в основное время — 1.91, по итогам всей встречи — 1.52.



Шансы «Вашингтон Кэпиталз» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 3.42, а с учётом овертайма — за 2.63.



Вероятность овертайма оценена коэффициентом 4.33. Самый вероятный результат основного времени — 3:3, он котируется за 10.75.



Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.41, меньше 5,5 — за 2.78.



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»