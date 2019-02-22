Андрей Рублёв — Михаил Кукушкин: котировки на четвертьфинал турнира в Марселе

Россиянин Андрей Рублёв пробился в четвертьфинал турнира в Марселе (Франция), в двух партиях обыграв представителя Италии Маттео Берреттини со счётом 6:3, 7:6 (7:2). За выход в полуфинал соревнований Рублёв поспорит с Михаилом Кукушкиным из Казахстана.

Согласно котировкам, у Андрея Рублёва чуть больше шансов в этом матче. Победа Михаила Кукушкина оценивается коэффициентом 1.92, победа с форой «+1,5» гейма — 1.73.



Если россиянин сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.89. На то, что он сумеет отыграть фору в 1,5 гейма, можно поставить за 2.10.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется три сета, принимаются за 2.48. Тотал больше 23,5 гейма оценен коэффициентом 2.30.



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