Согласно котировкам, СКА одержит шестую победу подряд в матче КХЛ с «Трактором»

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — СКА. Начало встречи 22 февраля 2019 года запланировано на 17:00 мск.



Букмекеры считают фаворитом СКА и предлагают поставить на «армейцев» за 1.38. Шансы «Трактора» на победу оценены коэффициентом 6.65. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 5.45.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.80, а на ТМ 4,5 шайбы — за 2.06.



Коэффициент на итоговую победу СКА — 1.18, а на итоговую победу «Трактора» — 5.10. Наиболее вероятный счёт — 3:1 в пользу питерцев (9.80).



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