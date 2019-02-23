Согласно котировкам, «Коламбус Блю Джекетс» победит «Оттаву Сенаторз» в НХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» — «Коламбус Блю Джекетс», который состоится 23 февраля. Начало — в 3:00 мск.



Аналитики считают фаворитом «Коламбус Блю Джекетс». Коэффициент на победу в основное время — 1.82, по итогам всей встречи — 1.50.



Шансы «Оттавы Сенаторз» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 3.70, а с учётом овертайма — за 2.69.



Вероятность овертайма оценена коэффициентом 4.40. Самый вероятный результат основного времени — 3:3, он котируется за 11.00.



Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.46, меньше 5,5 — за 2.60.



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