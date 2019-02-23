Букмекеры назвали фаворита матча 23-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия М» — «Вольфсбург». Начало встречи 23 февраля 2019 года запланировано на 17:30 мск.
Букмекеры считают «Боруссию М» фаворитом и предлагают поставить на хозяев за 1.80. Шансы «Вольфсбурга» на победу оценены коэффициентом 4.90. Поставить на ничью можно за 3.76.
По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.89, а на ТМ 2,5 гола — за 2.01.
Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 1.77. Победа хозяев всухую идёт за 3.10.
Вероятность победы «Боруссии» с разгромным счётом оценена в 6.25.
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«Боруссия М» — «Вольфсбург»: котировки на матч чемпионата Германии