«Шарлотт Хорнетс» — «Вашингтон Уизардс»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Шарлотт Хорнетс» — «Вашингтон Уизардс», который состоится 23 февраля.



Ставка: победа «Хорнетс» с форой «-5» за 1.94.



«В единственной очной встрече сезона «Вашингтон» добился победы за счёт навязывания своего стиля противнику. Скотт Брукс заставил подопечных взвинчивать темп при первой возможности, Зеллер быстро выдохся и набрал фолов, Эрнангомесу главный тренер «Хорнетс» не слишком доверяет, а в баскетболе на высоких скоростях «Уизардс» имеют больше шансов на успех, нежели в позиционной борьбе.



Повторение подобного рисунка игры вполне возможно, вот только теперь матч пройдёт в «Спектрум-центре», где у «Хорнетс» 19 побед при 9 поражениях, а баланс «Вашингтона» на выезде составляет ужасные 8-21. «Шарлотт» находится в топ-8 на Востоке по очень простой и закономерной причине: парни Джеймса Боррего берут своё там, где должны. В домашних поединках у Уокера и компании 12-4 против оппонентов, не входящих в зону плей-офф.



Букмекеры, разумеется, отдают предпочтение хозяевам, но фора «-5» идёт за приличные 1.94, есть смысл проверить. Размер установленного гандикапа может показаться слишком крупным, однако в трёх предыдущих сражениях с «Уизардс» в «Спектрум-центре» «Хорнетс» одержали три победы в 5 очков или больше при том, что раньше сам «Вашингтон» был куда более серьёзным оппонентом».