«Рома» одержит третью победу кряду в игре Серии А с «Фрозиноне», думают эксперты

Букмекеры назвали фаворита матча 25-го тура чемпионата Италии «Фрозиноне» — «Рома». Начало встречи 23 февраля 2019 года запланировано на 22:30 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Ромы» за 1.50. Шансы «Фрозиноне» на победу оценены коэффициентом 7.10. Поставить на ничью можно за 4.60.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.80, а на ТМ 2,5 гола — за 2.13.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.90. Победа «Ромы» всухую оценивается в 2.50.



Победа «Ромы» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.14. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу римлян (7.20).



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