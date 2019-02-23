Джон Додсон – Петр Ян: прогноз Романа Мазурова на UFC

Российский комментатор смешанных единоборств Роман Мазуров дал прогноз на бой UFC Fight Night 145 Джон Додсон (США) – Петр Ян (Россия), который состоится 23 февраля.



Ставка: победа Яна решением судей за 1.55.



«Петр Ян точно маленькая ракета стремительно рвется к вершинам самой престижной лиги мира. Всегда приятно смотреть на поединки базового боксера, который не залеживает соперников до смерти (ну или хотя бы не все 15 минут), а методично и безжалостно (см. прозвище No Mercy) их избивает. У Яна прекрасная функционалка, великолепная серийная работа, он даже ногами научился бить почище Ван Дамма. Единственное, что пока не подвергалось реальной проверке, это его борьба, что пока видится самым серьезным испытанием для Яна в ближайшее время.



Следующий оппонент Петра – очень серьезен. На других противников теперь будет рассчитывать сложно, да и зачем? Давайте начнем просто с того, что Джон Додсон пока провел в три раза больше боев, чем россиянин. Да, быть может, в последнее время Додсон не сильно радует своих поклонников исключительно победами, перемежая их с поражениями, но недооценивать его я бы не стал. Этот человек, между прочим, побеждал нокаутом самого Ти Джея Диллашоу, а также дважды дрался с Деметриусом Джонсоном. Два года назад Додсон лишь раздельным решением судей проиграл очень мощному Марлону Мораесу. То есть порох в пороховницах и ягоды в ягодицах еще наличествуют.



Джон Додсон едва ли сможет как следует протестировать борьбу Петра Яна, так как сам привык решать свои проблемы в стойке. Более того, он ни разу не был нокаутирован и обладает очень крепкой головой. Скорее всего, парни проведут этот бой на ногах, а преимуществом будет владеть более молодой и голодный Ян. Однако Петру, вероятно, не удастся вырубить Додсона, но по очкам он его перестучит. Прогноз – победа Яна единогласным решением», — сказал Мазуров.