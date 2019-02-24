«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: букмекеры назвали фаворита матча АПЛ

Букмекеры назвали фаворита матча 27-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Начало встречи 24 февраля 2019 года запланировано на 17:05 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Ливерпуля» за 2.35. Шансы «Манчестер Юнайтед» на победу оценены коэффициентом 3.18. Поставить на ничью можно за 3.54.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.82, а на ТМ 2,5 гола — за 2.11.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.64. Победа «Ливерпуля» всухую оценивается в 4.30.



Победа «Ливерпуля» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.70. Самые вероятные авторы голов — Мохамед Салах (2.20) и Садио Мане (2.80).



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