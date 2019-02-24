Гвардиола уволит Сарри, «МЮ» и «Ливерпуль» сыграют осторожно

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

Ставка: хотя бы одна команда не забьёт за 2.43



На Туманном Альбионе сегодня состоятся два топ-матча, к которым будет приковано внимание подавляющего большинства любителей футбола. В рамках АПЛ в принципиальнейшем сражении сойдутся самые титулованные команды Англии. «Ливерпуль» с запасом опережает «Юнайтед» в турнирной таблице, но с момента последней личной встречи (именно после неё боссы «красных дьяволов отправили в отставку Моуриньо) Сульшер добыл во внутреннем первенстве 25 очков, а мерсисайдцы лишь 20.



Клопп точно не сможет рассчитывать на Гомеса и Окслейда-Чемберлена, Ловрен также с огромной вероятностью поединок пропустит. Хозяева обойдутся без тройки защитников Дармиан – Валенсия – Рохо, зато Лингард и Марсьяль, скорее всего, получат свои шансы, пусть и не на полный матч.

Букмекерские котировки прилично удивляют. Даже в гостях «Ливерпуль» идёт фаворитом, поэтому интересно смотрится фора «0» на «МЮ». Однако, за 2.43 есть ставка на то, что хотя бы одна из команд не забьёт, пожалуй, стоит проверить.



Оба коллектива сейчас далеко не в лучшей форме. Успешные результаты «красных дьяволов» пока не слишком соответствуют уровню демонстрируемого футбола. С другой стороны, во внутренних турнирах у Сульшера всё хорошо, поэтому норвежский специалист наверняка продолжит использовать схему, приносившую плоды с топ-клубами. Против «Арсенала», «Тоттенхэма», «Челси» и ПСЖ манкунианцы выстраивали контратакующую модель и надеялись на скорость своих нападающих.



В трёх случаях из четырёх игра вторым номером позволила «МЮ» добиваться побед, следовательно, в битве с грозным противником хозяева постараются повторить тот же трюк. Лишь в поединке с «Арсеналом» мяч побывал в воротах обеих участвующих команд, а в остальных матчах отличиться удавалось только одному коллективу.



Сам «Ливерпуль» выглядит несколько уставшим. Тройка нападения Салах-Фирмино-Мане чуть сбавила обороты, а без куража нападающих мерсисайдцам крайне сложно созидать. Средняя линия гостей больше заточена на беговую работу, давление и прессинг, а с проникающими передачами дела обстоят намного хуже. По флангам обороны выступают типичные работяги, от которых редко можно увидеть нестандартные действия.

«Ливерпуль» разрывал всех на старте сезона за счёт фантастической физической подготовки и импровизации лидеров в нападении, но в настоящий момент по обоим пунктам наблюдаются определённые трудности. Всю дистанцию пройти без спадов с не самой длинной скамейкой нереально, поэтому Клоппу сейчас особенно тяжело.



В нынешнем сезоне мерсисайдцы на выезде добились только одной победы в матчах с серьёзными противниками, а с «Челси», «Наполи», «Арсеналом», ПСЖ и «Манчестер Сити» получено три поражения при двух ничьих.



Гости будут больше владеть мячом, но Клопп не станет оголять зоны для легконогого нападения «Юнайтед». Вполне возможно, что мы увидим тактические поддавки, когда команды постараются подсовывать мяч противнику, а затем стараться создать опасный момент за счёт резкого включения прессинга. Если кто-либо откроет счёт, то отыгрывающейся стороне придётся невероятно тяжело. Конечно, игру способен вскрыть быстрый мяч, но в остальных случаях шансы на обмен голами не слишком высоки.

«Челси» — «Манчестер Сити»

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой «-1» за 1.96



В битве за Кубок лиги «Челси» постарается остановить машину Гвардиолы, однако на бумаге преимущество номинальных гостей колоссальное. Совсем недавно «горожане» уничтожили «аристократов» с унизительным счётом 6-0, а по информации различных СМИ Маурицио Сарри ожидает отставка в случае поражения в данном поединке.



У синих под вопросом Кэхилл, Дринкуотер, Педро, Дзаппакоста и Кепа, а «Манчестер Сити» обойдётся без Браво, Жезуса, Делфа, Менди и Стоунза. Линия на «горожан» уже сильно прогружена, но фора «-1» за 1.96 достойна рассмотрения. У подопечных Гвардиолы 13 побед в 14 последних матчах, а в финалах Пеп крайне редко оступается.

Сарри может сколько угодно заявлять в прессе о вымышленных уверенности и спокойствии, но поведение итальянца говорит об обратном. Маурицио не завоевал ни одного трофея за несколько лет в Неаполе и славится тем, что регулярно терпит поражения в решающих матчах. «Челси» пытается играть в комбинационный футбол, вот только у «Сити» превосходство в индивидуальном мастерстве, взаимопонимании и скамейке запасных.



Итальянец работает с «аристократами» лишь первый сезон, а в самой конкурентной лиге мира невероятно трудно добиваться результата, выстраивая сложные схемы. «Челси» сейчас выглядит чересчур предсказуемо. Противники синих заранее знают манёвр каждого футболиста, а по отношению к «горожанам» сказать подобное язык не повернётся.



Атака «Сити» хороша импровизацией, сочетанием высочайшего уровня техники отдельных игроков с общим командным движением, выйти на завершающий удар готов любой из подопечных Гвардиолы.



Все надежды лондонцев связаны с гениальным выступлением Азара вместе с героической работой защитников и опорной зоны. Если бы «Челси» и «Манчестер Сити» в своих нынешних состояниях провели 10 поединков, то в скольких из них «горожане» не выиграли бы в основное время? Максимум в паре случаев. Разумеется, нет никакой гарантии прибыли, ведь минимальная виктория Агуэро и компании принесёт лишь возврат средств. Однако, в четырёх последних поражениях «аристократы» уступали с разницей в два мяча или больше.



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