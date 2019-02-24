«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», который состоится 24 февраля.



Ставка: индивидуальный тотал Кайла Кузмы больше 19,5 очка за 1.95.



«Элвин Джентри никогда не славился выстраиванием элитной обороны, а темп, в котором выступают «Пеликанс», нещадно расходует все силы исключительно на чужой половине паркета. «Нью-Орлеан» идёт на 24 строчке по защитному рейтингу и на 6 позиции по среднему количеству владений за встречу. Напрашивается верх гостей, но сами калифорнийцы могут замедлять скорости для комфорта Джеймса.

Очень любит разряженную оборону «Нью-Орлеана» Кузма. Форвард «Лейкерс» за свою карьеру успел четыре раза сыграть против «Пеликанс» и набирал в этих встречах 20, 23, 22 и 23 очка. Букмекеры дают тотал 19,5 балла на Кайла, мы обязаны брать верх. Средний показатель по сезону у нулевого номера «Лейкерс» на 0,4 пункта ниже, но ужасная защита Джентри вместе с предполагаемым высоким темпом делают шансы на пробитие «двадцатки» вполне приличным».