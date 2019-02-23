«Лейкерс» накажут «Пеликанс» за отказ менять Энтони Дэвиса

По итогам встречи между «Хорнетс» и «Уизардс» рубрика фиксирует прибыль, но, к сожалению, не такую большую, как хотелось бы. На старте поединка гости, ведомые Брэдли Билом, смогли создать приличный гандикап, однако затем баскетболисты «Шарлотт» выиграли три следующие четверти, и фора «-5» на хозяев зашла с запасом.

Тотал больше 230 очков сыграл менее уверенно из-за чудовищной точности обеих команд в заключительной 12-минутке. Порой в корзину не попадали совсем простые броски. Одним из тех, кто обстучал все дужки кольца, стал Уокер. От лидера «Хорнетс» мы ожидали не менее 28 баллов, но реализация Кембы была на катастрофически низком уровне. Разыгрывающий «Шарлотт» совершил 25 попыток в поле и ещё 8 с линии штрафных, однако необходимый рубеж преодолеть не смог.

«Шарлотт» уверенно разберётся с «Вашингтоном» на своём паркете «Хорнетс» одолеют «Уизардс» с форой «-5», Уокер наберёт от 28 очков — в «Большом куше».

Таким образом, банк содержит 35 835 фишек.



Заход дня: alexalexalexalex и 446202i446202 поставили на овертайм в поединке между «Тандер» и «Джаз»

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Лос-Анджелес Лейкерс»

Выбор №1: победа «Лейкерс» с форой «-4» за 1.94



Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 940 фишек)



Выбор №2: тотал самой результативной четверти больше 66,5 очка за 1.91



Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 910 фишек)

Выбор №3: индивидуальный тотал Кайла Кузмы больше 19,5 очка за 1.95



Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 950 фишек)



«Нью-Орлеан» продолжает странные игры с использованием Энтони Дэвиса, что обещает зрителям особенно интересные ситуации в предстоящем матче с «Лейкерс». Очевидно, летом «Пеликанс» обменяют свою главную звезду, а пока коллектив из Луизианы сосредоточен на процессе погружения на дно западной конференции. Калифорнийцы решают совсем другие задачи. Леброн заявил об активации режима плей-офф, что уже привело к важной победе над «Рокетс».



Элвин Джентри не сможет рассчитывать на Джейсона Смита, а вот Дариус Миллер имеет определённые шансы принять участие в поединке. Гости точно обойдутся без Лонзо Болла, зато добавить огневой мощи способен Майк Мускала, который вероятно появится на паркете на коротких отрезках.



Станут ли хозяева после всех слухов об обменах максимально упираться в битве с «Лейкерс»? Вопрос интересный. Уже бывший генеральный менеджер «Нью-Орлеана» и нынешнее руководство явно не питают симпатии к калифорнийцам, но из игроков, пожалуй, только Рэндл выйдет на площадку с особой мотивацией, а для остальных баскетболистов «Пеликанс» встреча станет вполне обыденной. Букмекеры считают фаворитами гостей, мы с ними полностью согласны и проверим фору «-4» на парней Люка Уолтона.



Элвин Джентри (естественно, по наставлениям сверху) существенно ограничивает время Дэвиса, и худшее, что может произойти для нашей ставки – это предоставление Моноброви порядка 36 минут для определённой мести «Лейкерс» за все агентские игры. Учитывая предыдущие действия руководства «Пеликанс» подобный вариант исключать нельзя, но как бы хорош не был Энтони режим плей-офф Леброна звучит куда более солидно и устрашающе.



Если для большинства исполнителей хозяев данный матч сложно отнести к чрезвычайно важным или принципиальным, то молодёжи калифорнийцев выпадает отличная возможность убедить Мэджика Джонсона в собственном потенциале или хотя бы повысить свою ценность в глазах других менеджеров.



К тому же, со здоровым Джеймсом «Лейкерс» шли в топ-4 на Западе, и одно только присутствие Короля на паркете существенно повышает шансы гостей на убедительную викторию. Вдобавок нельзя сбрасывать со счетов фактор Рондо, ведь Рэджон с повышенной мотивацией выступает против бывших клубов.



В распоряжении Люка Уолтона есть Макги и Чендлер, которые готовы затруднить жизнь великанам хозяев, а остановить Леброна каким-нибудь Соломоном Хиллом или Кенричем Уильямсом, мягко говоря, непросто. Снайперы «Лейкерс» выглядят более мастеровитыми, да и с доставкой мяча до стрелков на бумаге преимущество у калифорнийцев. Сенсация здесь возможна, но маловероятна.



За 1.91 заиграем тотал самой результативной четверти больше 66,5 очка. Элвин Джентри никогда не славился выстраиванием элитной обороны, а темп, в котором выступают «Пеликанс», нещадно расходует все силы исключительно на чужой половине паркета. «Нью-Орлеан» идёт на 24 строчке по защитному рейтингу и на 6 позиции по среднему количеству владений за встречу. Напрашивается верх гостей, но сами калифорнийцы могут замедлять скорости для комфорта Джеймса.

На постоянной основе гости не станут бить по тормозам, подобное возможно лишь эпизодически, поэтому от отрезков с огромным количеством быстрых отрывов и открытых трёшек всё равно никуда не спрятаться. Многие игроки «Пеликанс» озабочены не командными достижениями, а личной статистикой, следовательно, хотя бы в одной из 12-минуток мы вправе ожидать сумасшедшего баскетбола с повышенной результативностью.



Очень любит разряженную оборону «Нью-Орлеана» Кузма. Форвард «Лейкерс» за свою карьеру успел четыре раза сыграть против «Пеликанс» и набирал в этих встречах 20, 23, 22 и 23 очка. Букмекеры дают тотал 19,5 балла на Кайла, мы обязаны брать верх. Средний показатель по сезону у нулевого номера «Лейкерс» на 0,4 пункта ниже, но ужасная защита Джентри вместе с предполагаемым высоким темпом делают шансы на пробитие «двадцатки» вполне приличными.



Итого: сделано 3 ставки на сумму 3 тыс. фишек. В банке осталось 32 835 фишек.



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