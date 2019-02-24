Аналитики: «Реал» расправится с «Леванте» в матче чемпионата Испании

Букмекеры назвали фаворита матча 25-го тура Примеры «Леванте» — «Реал». Начало встречи 24 февраля 2019 года запланировано на 22:45 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Реала» за 1.51. Шансы «Леванте» на победу оценены коэффициентом 5.70. Поставить на ничью можно за 5.30.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 3,5 гола принимаются за 1.86, а на ТМ 3,5 гола — за 2.05.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.43. Победа «Реала» всухую оценивается в 3.62.



Победа «Реала» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.15. Победа мадридцев с разгромным счётом оценена в 3.72.



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