«Мемфис Гриззлиз» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Мемфис Гриззлиз» — «Лос-Анджелес Лейкерс», который состоится 26 февраля.



Ставка: победа «Лейкерс» с форой «-8,5» за 2.45.



«Мемфису» точно не помогут Брукс, Андерсон и Джексон, а участие в поединке Майка Конли находится под вопросом. Скорее всего, лидер «Гриззлиз» всё же появится на паркете (например, в букмекерских котировках есть линия на личную статистику малыша), однако порой в НБА любят заявлять об отдыхе ключевых баскетболистов за пару часов до старта встречи. За гостей не сыграет только Лонзо Болл, остальные парни в строю.



Оценка аналитиков очевидна, «Лейкерс» безусловные фавориты. Судить о форме «Лейкерс» по прошлому поединку с «Пеликанс» не стоит. Например, не так давно калифорнийцы получили «-42» от «Индианы», а потом одолели в гостях самих «Селтикс». Если не обыгрывать нынешних «Гриззлиз», то о каких кубковых баталиях мечтают в Лос-Анджелесе? Особой мотивации у «Мемфиса» быть не должно, без Джексона существенно снижается мощь хозяев в краске, а о фирменной защите речи уже давно не идёт.



В настоящий момент у парней Бикерстаффа серия из четырёх поражений кряду при том, что в соперниках значились «Спёрс», «Кавальерс», «Клипперс» и «Буллз». По сезону «Гриззлиз» занимают шестую строчку по эффективности обороны, но в последних семи матчах (с тех пор, как франшиза обменяла Газоля) защита клуба из Теннеси находится на 13 позиции, хотя в оппонентах были далеко не лучшие коллективы по действиям в нападении».