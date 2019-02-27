Согласно котировкам, «Вашингтон Кэпиталз» победит «Оттаву Сенаторз» в матче НХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Оттава Сенаторз», который состоится 27 февраля. Начало — в 3:00 мск.



Аналитики считают фаворитом «Вашингтон Кэпиталз». Коэффициент на победу в основное время — 1.50, по итогам всей встречи — 1.27.



Шансы «Оттава Сенаторз» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 5.50, а с учётом овертайма — за 3.98.



Вероятность овертайма оценена коэффициентом 5.05. Самый вероятный результат основного времени — 2:2, он котируется за 12.0.



Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.53, меньше 5,5 — за 2.40.



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