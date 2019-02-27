Аналитики: «Арсенал» расправится с «Борнмутом» в матче чемпионата Англии

Букмекеры назвали фаворита матча 28-го тура АПЛ «Арсенал» — «Борнмут». Начало встречи 27 февраля 2019 года запланировано на 22:45 мск.



Аналитики считают «Арсенал» фаворитом. Ставки на победу «канониров» принимаются с коэффициентом 1.44. На победу «Борнмута» можно поставить за 7.40, на ничью — за 5.15.



Поставить на победу хозяев по итогам первого тайма и всего матча можно за 1.69. Самый вероятный счёт — 2:1 (8.60).



Эксперты считают, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 1.59. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 2.36.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 1.41, тотал меньше этого значения котируется за 2.86.



Наиболее вероятные авторы голов — Пьер-Эмерик Обамейянг (1.75) и Александр Ляказетт (1.90). Сухая победа «Арсенала» идёт за 2.96.



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