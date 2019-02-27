«Ливерпуль» не оставит шансов «Уотфорду» в матче АПЛ, убеждены эксперты

Букмекеры назвали фаворита матча 28-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Уотфорд». Начало встречи 27 февраля 2019 года запланировано на 23:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Ливерпуля» за 1.29. Шансы «Уотфорда» на победу оценены коэффициентом 12.0. Поставить на ничью можно за 5.95.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.52, а на ТМ 2,5 гола — за 2.50.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.00. Победа «Ливерпуля» всухую оценивается в 2.04.



Победа «Ливерпуля» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 1.72. Самые вероятные авторы голов — Мохамед Салах (1.72) и Даниэль Старридж (2.10).



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