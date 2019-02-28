Букмекеры: Серсею Ланнистер убьют в конце последнего сезона «Игры престолов»

Около месяца назад создатели «Игры престолов» обнародовали тизер восьмого финального сезона культовой саги, а вчера в Сети появился ролик с нарезкой самых популярных проектов студии, в котором также можно увидеть эпичные кадры с Арьей Старк и драконом Дрогоном. Премьера финального сезона состоится 14 апреля, в России же он станет доступным 15 апреля.



Судьбы героев и исходы эпизодов создатели сериала стараются держать в строгом секрете, однако в Сеть периодически утекают слухи, домыслы и новые факты.



По мнению букмекера «Париматч», Серсея Ланнистер будет убита в концовке последнего сезона. Аналитики считают, что героиня умрёт в 5-й или 6-й серии финального сезона – подобный исход оценивается коэффициентом 1.40. Вероятность того, что Серсея останется жива, оценивается коэффициентом 12.0 (менее 10%). Эксперты думают, что королеву убьёт Арья Старк – подобный исход оценён букмекером по коэффициенту 2.50. В компании не исключают, что Серсея также может быть убита её братом Тирионом (5.00).



Эурон Грейджой, нынешний лорд Железных островов, может быть убит первым в новом сезоне: такой исход оценивается аналитиками по коэффициенту 2.50.



Фанаты саги продолжают строить домыслы и предположения о судьбе Железного трона. При этом эксперты практически не сомневаются, что трон выстоит и не будет уничтожен: вероятность подобного исхода оценивается по коэффициенту 1.22 (около 80%).