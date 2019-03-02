«Арсенал» (Тула) – ЦСКА: две рискованные ставки Валерия Рейнгольда на матч РПЛ

Известный в прошлом футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд дал прогноз на матч 18-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Арсенал» (Тула) – ЦСКА. Матч пройдёт в Грозном в связи с недопуском стадиона в Туле за неудовлетворительное состояние газона.



Ставки: обе забьют за 2.15, ничья за 3.70.



«В целом «армейцы» качественно провели контрольные игры. Команда молодая, ребята хорошо бегут. Впрочем, тренер у «Арсенала» — боец, да и команда пропитана духом победы, поэтому они дадут бой ЦСКА. Тем интереснее футбол. Матч, правда, состоится в Грозном, но, мне кажется, голов будет достаточно. Скорее всего, дело закончится мирным исходом», — сказал Валерий Рейнгольд.



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