«Краснодар» играет как мини-«Барселона», а «Спартак» — на зубах». Прогнозы РПЛ

Возобновляется чемпионат, а вместе с ним возвращается и наш турнир прогнозов.

Начнём с итогов 17-го тура. В нём случилось немало неожиданностей, поэтому и результаты у участников так себе.

Максим Деменко угадал разницу в матче «Локомотив» — «Оренбург», а также исходы игр ЦСКА — «Енисей», «Анжи» — «Спартак», «Динамо» — «Урал» и «Ахмат» — «Арсенал». Итого — 7 очков.

Обозреватель «Чемпионата» Олег Лысенко предсказал разницу в игре «Крылья Советов» – «Ростов», плюс попал на исходы игр ЦСКА – «Енисей», «Локомотив» – «Оренбург» и «Ахмат» – «Арсенал». Это 6 баллов.

Евгений Савельев из Нижнего Новгорода угадал лишь исход встречи ЦСКА – «Енисей» и показал один из худших результатов сезона.

Как изменился «Спартак» за зиму: главное Красно-белые подходят к весне с нестабильностью в футболе, составе и эмоциональном настрое, но с верой в светлое будущее.

Таблица после 17-го тура

Специалисты – 182 очка

Журналисты – 157 очков

Читатели – 148 очков

Лучшие результаты

Владислав Тернавский — 26 (5-й тур)

Валерий Рейнгольд — 22 (13-й тур)

Павел Левкович — 18 (13-й тур)

Илья Грязнов (Вологда) — 18 (1-й тур)

Семён Авдеев (Санкт-Петербург) — 16 (10-й тур)

Александр (oberin) (Москва) — 16 (6-й тур)



Худшие результаты

Евгений Савельев (Нижний Новгород) — 1 (17-й тур)

Валерий Масалитин — 1 (12-й тур)

Максим Мелихов (Красноярск) — 2 (13-й тур)

Григорий Телингатер — 2 (4-й тур)

Андрей Такоев (Владикавказ) — 3 (15-й тур)

Ринат Билялетдинов — 3 (9-й тур)

Ярослав Карпухин (Ярославль) — 3 (4-й тур)

Пётр Портянский (Тула) — 3 (7-й тур)

Прогноз специалистов

Валерий Рейнгольд, известный в прошлом футболист «Спартака»:

«Оренбург» – «Анжи» — 2:0

Фактор домашнего поля позволит «Оренбургу» проявить себя. Плюс ко всему команда оставила хорошее впечатление перед паузой в чемпионате. В «Анжи» идут кадровые перестановки в составе, также имеются проблемы с зарплатой.



«Урал» – «Зенит» — 1:1

«Урал» — кусачая, очень неуступчивая команда, особенно дома. Играть с ними тяжело. «Зенит» же нестабилен, хоть и добился победы над «Фенербахче». Силы перед матчем с «Вильярреалом» экономить бессмысленно, поэтому будут выкладываться на сто процентов.



«Арсенал» – ЦСКА — 2:2

«Армейцы» качественно провели контрольные игры. Команда молодая, ребята хорошо бегут. Тренер у «Арсенала» — боец, да и команда пропитана духом победы, поэтому они дадут бой ЦСКА. Тем интересней футбол.



«Локомотив» – «Крылья Советов» — 1:1

«Крылья» хорошо обновляются, у них качественный подбор игроков. Надеюсь, им хватит физических кондиций. «Локомотив» находится не на своём прежнем уровне. Самое удачное, что его ожидает, — ничья.

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«Рубин» – «Ахмат» — 0:1

Единственный фактор на стороне «Рубина» — домашний стадион. Однако Рашид Рахимов — думающий тренер. Он хорошо готовит команду, поэтому ожидаю победу грозненцев.



«Уфа» – «Динамо» — 0:0

«Динамо» — дисциплинированная команда, Непонятно, в какой футбол будет играть после зимней паузы «Уфа». Нулевая ничья устроит обоих.



«Енисей» – «Ростов» — 0:0

По словам главного тренера Дмитрия Аленичева, «Енисей» в это трансферное окно укрепился. Тем не менее хлопнуть дверью у «Енисея» получится, если только случится чудо. В матче с «Ростовом» красноярцы смогут разве что зацепить ничью.

«Спартак» – «Краснодар» — 2:0

«Спартак» должен забирать очки, в ином случае он рискует вылететь из борьбы за чемпионство. Для победы нужно играть на зубах. Если команда будет играть по сценарию «Краснодара», придётся очень трудно. «Краснодар» играет, как мини-«Барселона», но футбол хорош голами, а команда трудно играет против насыщенной обороны. Вероятнее всего, «Краснодару» играть от обороны будет непросто, и ему придётся раскрываться.

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Прогноз читателей

Денис Шкуренко (Нижний Новогород):

«Оренбург» — «Анжи» — 2:0

«Оренбург» основательно подготовился к старту весенней части чемпионата — команда неплохо провела зимние игры и сохранила состав. Думаю, в первом матче после отдыха у бело-синих не возникнет особых проблем, чтобы выиграть дома у испытывающего финансовые проблемы «Анжи».



«Урал» — «Зенит» — 0:1

«Зенит» подходит к гостевому матчу с «Уралом» в хорошей форме и без особых потерь. Однако климатические условия могут стать серьёзным противником для сине-бело-голубых, но питерцы должны справиться.



«Арсенал» — ЦСКА — 1:2

Оба клуба неплохо поработали на сборах. Эта встреча будет проходить в Грозном, и это больше на руку футболистам ЦСКА. Дома «Арсенал» играет лучше, чем в выездных матчах. Я думаю, что в этом матче победят «армейцы».



«Локомотив» — «Крылья Советов» — 2:0

«Железнодорожники» показали неплохие результаты в товарищеских матчах. Статистика личных встреч на стороне действующего чемпиона, который не проигрывает самарцам в РПЛ на протяжении 10 матчей. Думаю, у «волжан» мало шансов на успех.

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«Рубин» — «Ахмат» — 0:0

Обе команды предпочитают действовать вторым номером, и ожидать обилия голевых моментов в этой встрече не приходится. Думаю, что матч будет равным.



«Уфа» — «Динамо» — 1:0

Соперники являются командами примерно одного уровня. На своём поле уфимцы играют неплохо и постоянно набирают очки. Динамовцы, напротив, слабо играют на выезде, одержав только одну гостевую победу в этом сезоне. Ставлю на минимальную победу хозяев поля.



«Енисей» — «Ростов» — 0:2

Матч состоится в Сочи. Это ещё больше занижает и так невысокие шансы красноярцев на успех. «Ростов» уже провёл одну официальную игру и добился нужного ему результата, поэтому эмоциональный фон у южан сейчас замечательный. На мой взгляд, ростовчане одержат верх.



«Спартак» — «Краснодар» — 1:1

«Краснодар» находится в приличной игровой форме, это показали матчи против «Байера». Что собой сейчас представляет «Спартак», сказать сложно. Контрольные матчи, на мой взгляд, говорят о том, что красно-белые не смогут рассчитывать на что-то большее, чем ничья в этом матче.

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Прогноз журналистов

Игорь Брагин, корреспондент «Чемпионата»:

«Оренбург» — «Анжи» — 1:0

«Оренбург» достойно выступал в первой части чемпионата. Команда входит в весенний этап, имея отставание от еврокубковой зоны в 6 очков. При этом у подопечных Федотова одна игра в запасе. И тут уместно вспомнить поговорку о том, что аппетит приходит во время еды. Руководство клуба провело трансферную революцию, которая в итоге может ударить и по наставнику. В команде есть игроки, которые отказываются от выгодных предложений, чтобы остаться в команде, а Трабукки намерен убрать главного тренера, который и сделал эту команду. Думаю, парни сыграют за Владимира Валентиновича. Ничья со «Спартаком» говорит о том, что «Анжи» команда одолеть может и должна.

«Урал» — «Зенит» — 1:2

Екатеринбургская команда по весне будет неудобным соперником для всех. Но у «Зенита» сейчас преимущество не только в мастерстве, но и в игровом тонусе. Питерцы в отличном настроении, команда хорошо готова физически и сумеет переиграть «Урал».

«Арсенал» — ЦСКА – 0:2

Перенос игры в Грозный окончательно лишил туляков возможности сыграть при своих болельщиках. Понятно, что и в Тулу приехало бы много «армейцев», но уж в столице Чечни болельщик пойдёт на гранда российского футбола. И поддержка у парней Гончаренко будет приличная. Красно-синие провели качественную предсезонную подготовку, еврокубками не обременены, желания у них будет хоть отбавляй. Думаю, у номинальных гостей проблем в этой игре не будет.

«Локомотив» — «Крылья Советов» — 1:1

Подопечные Юрия Сёмина не впечатляли в зимних товарищеских матчах, команда была почти незаметна на трансферном рынке. Самарцы же солидно укрепили состав, у команды опытный наставник и большие амбиции. Команды всегда проводили напряжённые матчи, и на старте второй части сезона гости вполне могут зацепить ничью.

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«Рубин» — «Ахмат» — 0:0

В Казани будет не самая футбольная погода. При минус 10 не так просто созидать на футбольном поле. Команды в 4 из 10 последних матчей сыграли вничью, в большинстве остальных противостояний исход матча решался в один мяч. Думаю, в Казани случится очередная ничья.

«Уфа» — «Динамо» М – 1:0

Грустно, что «Динамо» входит в сезон на таком плохом фоне. Отмена матча на новом стадионе, желание руководства уволить Широкова. Что касается уфимцев, то команда очень серьёзно настраивается на москвичей. Руководство объявило, что в случае неудачного исхода матча против «Динамо» болельщикам будут возвращены деньги за билеты. Рискну предположить, что забитый до отказа стадион поможет хозяевам добиться победы.

«Енисей» — «Ростов» — 0:1

Ещё один замечательный случай, когда команда проводит домашнюю встречу не только на чужом стадионе, но и в 5000 километрах от родного города. У «Ростова» в Краснодарском крае поддержки в разы больше, чем у активного в социальных сетях «Енисея». Ну и все мы видели, как круто парни Карпина сыграли против «Краснодара». Команда в тонусе, команда в порядке. Ставлю на победу ростовчан.

«Спартак» — «Краснодар» — 1:2

Силюсь вспомнить, когда вокруг «Спартака» не было скандалов, и не могу. И без того нескучный старт весенней части чемпионата подогревают своей активностью фанаты красно-белых. Они уничтожают абонементы, грозят бойкотом матча против «быков», подопечные Кононова не радовали поклонников в последних товарищеских матчах. «Краснодар» раздосадован поражением от «Ростова», команда выйдет на этот матч с серьёзным настроем. Полагаю, что сбалансированный и хорошо готовый к сезону «Краснодар» сумеет обыграть сегодняшний «Спартак».