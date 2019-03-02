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Пол Мерсон: «МЮ» спокойно разберётся с «Саутгемптоном» на «Олд Траффорд»

Пол Мерсон: «МЮ» спокойно разберётся с «Саутгемптоном» на «Олд Траффорд»
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Бывший форвард сборной Англии и ряда английских клубов, а ныне популярный эксперт Sky Sports Пол Мерсон дал прогноз на матч 29-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Начало встречи 2 марта 2019 года запланировано на 18:00 мск.

Ставки: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1,5) за 2.17.

«Не вижу, как и за счёт чего «святые» сумеют противостоять «дьяволам». Их главная игра на этой неделе была против «Фулхэма», и они провели её замечательно, добились важнейшей победы. Но «Юнайтед» — это совсем другой уровень, соперник слишком силен и вряд ли потеряет очки на своём поле.

«МЮ» очень понравился в минувшем туре, когда сумел победить «Кристал Пэлас», несмотря на уйму травм. Думаю, нас ждёт простая победа хозяев на «Олд Траффорд», — сказал Пол Мерсон.

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