«Тоттенхэм» — «Арсенал»: котировки на дерби Северного Лондона

Букмекеры назвали фаворита матча 29-го тура АПЛ «Тоттенхэм Хотспур» — «Арсенал». Начало встречи 2 марта 2019 года запланировано на 15:30 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Арсенала» за 3.76. Шансы «Тоттенхэм Хотспур» на победу оценены коэффициентом 2.06. Поставить на ничью можно за 3.68.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.65, а на ТМ 2,5 гола — за 2.40.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.55. Победа «Тоттенхэм Хотспур» всухую оценивается в 4.05.



Победа «Тоттенхэм Хотспур» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.20. Самые вероятные авторы голов — Гарри Кейн (2.05) и Сон Хын Мин (2.25).



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