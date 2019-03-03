«Ростов» победит «Енисей» в матче 18-го тура РПЛ в Сочи, считают эксперты

Букмекеры назвали фаворита матча 18-го тура РПЛ «Енисей» — «Ростов». Начало встречи 3 марта 2019 года запланировано на 14:00 мск. Матч пройдёт в Сочи в связи с проведением на стадионе в Красноярске мероприятий Универсиады — 2019.



Аналитики считают «Ростов» фаворитом. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 2.20. На победу «Енисея» можно поставить за 4.00, на ничью — за 2.88.



Поставить на победу гостей по итогам первого тайма и всего матча можно за 3.60. Самый вероятный счёт — 0:0 (5.00).



Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 2.40. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.53.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 2.90, тотал меньше этого значения котируется за 1.38.



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