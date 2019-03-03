Аналитики: «Ливерпуль» выиграет у «Эвертона» в мерсисайдском дерби

Букмекеры назвали фаворита матча 29-го тура АПЛ «Эвертон» — «Ливерпуль». Начало встречи 3 марта 2019 года запланировано на 19:15 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Ливерпуля» за 1.62. Шансы «Эвертона» на победу оценены коэффициентом 6.20. Поставить на ничью можно за 4.10.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.88, на ТМ 2,5 гола — за 2.40.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.87. Победа «Ливерпуля» всухую оценивается в 2.72.



Победа «Ливерпуля» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.40. Самые вероятные авторы голов — Мохамед Салах (2.00) и Даниэль Старридж (2.30).



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