Ставка на «Спартак» – СКА принесла клиенту «Фонбет» 1 399 000 рублей

28 февраля «Спартак» сенсационно обыграл СКА во втором матче 1/4 финала Западной конференции Кубка Гагарина (на данный момент счёт в серии 2-1 в пользу красно-белых).

Самую успешную ставку сделал клиент букмекерской компании «Фонбет», который собрал купон из матчей 28 февраля. Он поставил на хозяев в поединках ЦСКА – «Витязь» и «Автомобилист» – «Трактор», а также на гостей в поединке СКА и «Спартака». Коэффициенты на первые ставки были небольшими (1.23 и 1.37), но победа москвичей оценивалась выше – 8.30. Неожиданный успех «Спартака» принес игроку 1 399 000 рублей при ставке в 100 тыс. рублей.

Самый большой выигрыш за счёт ставок на тоталы получил клиент «Фонбет», который поставил на тотал больше 4,5 в матчах ЦСКА – «Витязь», «Автомобилист» – «Трактор», «Барыс» – «Торпедо» и СКА – «Спартак». Все поединки получились результативными, но в игре в Питере игроку пришлось понервничать.

В конце матча СКА – «Спартак» счёт был 2:2. Только за пять секунд до конца основного времени форвард москвичей Мартин Карсумс забил решающий гол и принёс победу не только своей команде, но и клиенту «Фонбет». Выигрыш составил 487 200 рублей при ставке в 40 тыс. рублей.

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