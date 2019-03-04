«Леганес» выиграет у «Леванте» в матче чемпионата Испании, полагают эксперты

Букмекеры оценили шансы команд в матче 26-го тура Примеры «Леганес» — «Леванте». Начало встречи 4 марта 2019 года запланировано на 23:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Леганеса» за 1.97. Шансы «Леванте» на победу оценены коэффициентом 4.25. Поставить на ничью можно за 3.54.



Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.22, а на ТМ 2,5 гола — за 1.74.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.94. Победа «Леганеса» всухую оценивается в 3.15.



Победа «Леганеса» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.08.



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