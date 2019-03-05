УНИКС откроет счёт в серии Еврокубка с «Локомотивом-Кубань», считают эксперты

Сегодня, 5 марта, состоится первый матч 1/4 финала Еврокубка УНИКС — «Локомотив-Кубань». Начало — в 19:00 мск.



Букмекеры отдают предпочтение УНИКСу и предлагают поставить на победу хозяев встречи в основное время за 1.58. Шансы кубанского клуба оценены в 2.84, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 14.00.



Ставку на победу «Локомотива-Кубань» с учётом ОТ можно сделать за 2.60, а на победу УНИКСа — за 1.52.



Коэффициент на ТБ 150,5 очка — 1.92, а на ТМ 150,5 очка — 1.90. Победа казанского клуба с форой "-4,5" оценивается в 1.91, победа «Локомотива-Кубань» с форой "+4,5" — в 1.91.



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