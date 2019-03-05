«Реал» — «Аякс»: ставка Максима Калиниченко на ЛЧ с коэффициентом 6.50

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Аякс».



Ставка: гол «Аякса» в первые 15 минут за 6.50.



«Реал» сумел вырвать победу у «Аякса» в очень непростом и неоднозначном поединке. Не обошлось в первой игре и без судейского скандала, но в целом победу «галактикос» вполне можно считать заслуженной. Теперь команде Сантьяго Солари предстоит отстоять это преимущество на своём поле, и, как показали последние матчи, сделать это будет не так уж и легко.



«Реал» после победы в Амстердаме пережил несколько неприятных моментов – он проиграл «Жироне» в чемпионате, дважды уступил «Барселоне», да и в самом коллективе есть проблемы. После вылета из Кубка Испании и проигрыша «Барсе» в чемпионате «Реал», по сути, остаётся один на один с Лигой чемпионов.



«Аякс» в первом матче показал, что он не сильно боится соперника, команда Эрика Тен Хага много и качественно атаковала, даже забила первой, но удача была не на её стороне. Сегодня голландцам терять уже особо нечего, несмотря на счёт первого матча, они наверняка ещё рассчитывают побороться за место в четвертьфинале, поэтому стоит ждать от них ещё большей активности впереди. Предлагаю вариант с голом «Аякса» в первые 15 минут матча за коэффициент 6.50», — сказал Максим Калиниченко.

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