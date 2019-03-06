Роскомнадзор в феврале заблокировал 14 841 сайт с азартными играми

Роскомнадзор заблокировал 14 841 сайт с азартными играми в период с 1 по 28 февраля, сообщает Betting Business Russia со ссылкой на сайт Rublacklist.



Среди заблокированных сайтов наибольшее количество «зеркал» бренда БК Parimatch — всего 1608 доменов. Кроме того, заблокировано 1544 ― Fonbet, 557 ― Zenitbet, 243 ― 1xBet, 203 ― Liga Stavok, 202 ― БК Leonbets, 125 ― Olimp, 117 ― Marathonbet, 89 ― Betcity, 66 ― Winline и Betfair.



В этот же период Роскомнадзор заблокировал 9811 сайтов с онлайн-казино, онлайн-лотереями и покер-румами.



Кроме того, в реестр заблокированных доменов внесено 210 сайтов, размещающих информацию о букмекерских конторах, казино, игровых автоматах, тотализаторе.

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