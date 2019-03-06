Дарина Денисова: в России нелегальные онлайн-букмекеры постепенно выдавливаются

Президент СРО «Ассоциация букмекерских контор» Дарина Денисова указала на увеличение доли легальных букмекеров в онлайн-секторе.



«Нелегальные онлайн-БК медленно, но верно выдавливаются из российского сегмента интернета. Сейчас началась новая атака на офшорные компании – посредством запрета платежным системам принимать транзакции игроков в пользу таких «островных» БК. На сайте ФНС в открытом доступе существует «чёрный список» владельцев популярных в России офшорных лицензий, который с начала года значительно пополнился.

Сейчас, например, с сайтов многих русскоязычных офшорных БК в разделе вариантов пополнения счёта исчезла популярная платёжная система «Яндекс.Деньги». Последняя исполняет требования закона и перестает принимать платежи в адрес нелегальных БК. Система работает.

В дальнейшем именно легальные БК-члены СРО квалифицированно станут доминантой на российском букмекерском рынке. Всё это делается в пользу наполнения государственной казны налогами от букмекерства. Работать на местном рынке должны только те компании, которые обладают государственной лицензией и платят отчисления в бюджет. Простая аксиома", — отметила Денисова в беседе с корреспондентом «Чемпионата».