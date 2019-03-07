«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Юта Джаз»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» – «Юта Джаз», который состоится 7 марта.



Ставка: победа «Джаз» с форой «-4» за 1.90.



«Букмекеры предлагают фору «-4» на гостей за приемлемые 1.9, нас данный вариант вполне устраивает. «Юта» добивается побед уже в пяти подряд матчах на паркете «Пеликанс». Более того, в каждом из указанных поединков итоговая разница в счёте составляла не менее 12 очков.



В уже упомянутой недавней дуэли «Нью-Орлеан» реализовал 24 из 50 бросков без сопротивления, а «Юта» лишь 21 из 55. У подопечных Элвина Джентри банально лучше летело, хотя единственным значимым аспектом, в котором «Пеликанс» оказались сильнее, можно считать обращение с мячом.



Баскетболисты «Джаз» совершили 18 потерь, а противник на 10 меньше. Коллективы уровня плей-офф, к коим мы, безусловно, относим парней Куина Снайдера, не позволяют себе подобную расточительность дважды за короткий временной интервал. Когда «Юта» сконцентрирована, то способна на равных бороться даже с «Уорриоз», поэтому «Нью-Орлеану» стоит рассчитывать только на геройства снайперов».

«Нью-Орлеан» — «Юта». Прогноз: «джазмены» возьмут реванш Митчелл исправится за недавний провал, Инглс снова сыграет на команду — в «Большом куше».