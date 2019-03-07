«Валенсия» — «Краснодар»: ставка Максима Калиниченко на ЛЕ с коэффициентом 6.40

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Валенсия» — «Краснодар».



Ставка: победа «Краснодара» с форой «0» за 6.40.



«Валенсия» не была слишком убедительна на старте сезона, потеряв на этом отрезке массу очков. Восполнять потерянное «летучие мыши» взялись только недавно, но делают это очень убедительно. После 26 туров команда Марселино находится на седьмом месте в таблице, проигрывая шестой «Севилье» всего один балл, а до зоны Лиги чемпионов ей не хватает шести очков.



«Краснодар» не переживал в этом сезоне кризисов, подобных тем, в которые попадала «Валенсия», — «быки» ведут борьбу за чемпионство в «Зенитом» и пока уступают ему в таблице три очка. Команда Мурада Мусаева на прошлой стадии выбила немецкий «Байер», хоть и не смогла выиграть у «фармацевтов» ни одного матча, но футбол показала очень высокого качества.



«Валенсию» можно назвать фаворитом сегодняшнего матча, да и противостояния в целом, но нельзя сказать, что у «летучих мышей» нет слабых мест. По качеству футбола «Краснодар» как минимум не проигрывает сопернику – «быки» очень опасны на контратаках, да и с забитыми голами проблем не имеют никаких, являясь самой результативной командой Премьер-Лиги. Предлагаю вариант с форой (0) на «Краснодар» за коэффициент 6.40», — сказал Максим Калиниченко.