Чарли Николас: «Челси» пойдёт ва-банк и уверенно разберётся с киевским «Динамо»

Эксперт Sky Sports Чарли Николас дал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Челси» — «Динамо К». Начало встречи 7 марта 2019 года запланировано на 23:00 мск.



Ставки: «Челси» победит с форой (-2) за 2.52.



«Челси» играл не очень хорошо, но всё же сумел выиграть в минувшие выходные у несчастного «Фулхэма» (2:1). Синие всё ещё непредсказуемы, их бросает из стороны в сторону. Маурицио Сарри должен разобраться с позицией Азара, но пока бельгиец играет неровно.

Я думаю, что «Челси» пойдёт ва-банк, сыграет в полную силу и постарается оформить достойное преимущество, а уже в Киеве сыграть в экспериментальном составе. И, полагаю, сумеет добиться своего. Не удивлюсь, если дело закончится разгромом», — сказал Чарли Николас.