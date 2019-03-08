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ЦСКА — «Олимпия Милан»: котировки на матч баскетбольной Евролиги

ЦСКА — «Олимпия Милан»: котировки на матч баскетбольной Евролиги
Ставки

Сегодня, 8 марта, состоится матч 25-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги ЦСКА — «Олимпия Милан». Начало — в 20:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение ЦСКА и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.20. Шансы итальянского клуба оценены в 6.05, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 18.25.

Ставку на победу «Олимпии» с учётом ОТ можно сделать за 5.50, а на победу ЦСКА — за 1.18.

Коэффициент на ТБ 176,5 очка — 1.92, а на ТМ 176,5 очка — 1.92. Победа российского клуба с форой "-10,5" оценивается в 1.92, победа итальянцев с форой "+10,5" — в 1.92.

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