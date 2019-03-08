Букмекеры назвали фаворитов женской спринтерской гонки на ЧМ по биатлону

Сегодня, 8 марта, на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Старт будет дан в 18:15 мск.

Первой из россиянок в гонку отправится Ирина Старых, получившая шестой стартовый номер. Затем в борьбу вступят Светлана Миронова (25-й), Екатерина Юрлова-Перхт (57-й) и Евгения Павлова (94-й).

Главными фаворитками считаются Анастасия Кузьмина из Словакии (5.50), финка Кайса Мякяряйнен (7.50), немка Лаура Дальмайер (7.50) и норвежка Марте Олсбю-Ройзланд (7.50). Следом идут Доротея Вирер из Италии (9.00), Лиза Виттоцци из Италии (9.90), а также немка Денис Херман (11.0), Тириль Экхофф из Норвегии (12.0) и шведка Ханна Эберг (15.0).



Поставить на россиянку Екатерину Юрлову-Перхт предлагают за 100.0, а на Светлану Миронову и Ирину Старых — за 125.0.



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