«Химки» проиграют «Басконии» в выездном матче Евролиги, не сомневаются эксперты

Сегодня, 8 марта, состоится матч 25-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Баскония» — «Химки». Начало — в 22:30 мск.



Букмекеры отдают предпочтение «Басконии» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.27. Шансы российского клуба оценены в 4.85, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 16.75.



Ставку на победу «Басконии» с учётом ОТ можно сделать за 1.24, а на победу «Химок» — за 4.45.



Коэффициент на ТБ 164 очка — 1.92, а на ТМ 164 очка — 1.92. Победа российского клуба с форой "+9,5" оценивается в 1.89, победа испанцев с форой "-9,5" — в 1.95.



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