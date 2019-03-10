Яна Куницкая ‒ Марион Рено: ставка Романа Мазурова на UFC с коэффициентом 5.00

Российский комментатор смешанных единоборств Роман Мазуров дал прогноз на бой UFC Fight Night 146 Яна Куницкая ‒ Марион Рено, который состоится 10 марта.



Ставка: досрочная победа Куницкой за 5.00.



«Яна Куницкая всерьёз намерена продолжить победное восхождение к мировому Олимпу. Ее дебют в самой сильной лиге планеты иначе как закланием назвать было нельзя. Россиянку бросили под бразильский танк по имени Крис Сайборг. Зачем было соглашаться? Не каждый день Вам предлагают драться за пояс чемпионки UFC. Пусть надо было выходить на коротком уведомлении и не в своей категории. Поражение, которое пришло к Яне уже в первом раунде, лишь показало, что она готова к любым вызовам и никого не боится. По своей базе Куницкая чистый ударник – она некоторое время занималась тхэквондо, а затем перешла на тайский бокс. При этом Яна не забывала и о борцовских дисциплинах, оттачивая технику грэпплинга как на тренировках, так и различных турнирах, которые периодически выигрывала.



Что касается Марион Рено, то главное, что можно отметить в резюме этой достойной спортсменки – возраст. На момент боя с Куницкой ей будет 41 год! Только вдумайтесь в эти цифры. Не смотря на запись в паспорте, Марион вполне себе активна, весела и бодра. Еще бы! Когда Рено не избивает людей в октагоне, то подвергается куда более суровым испытаниям — в мирской жизни Рено работает учителем физкультуры. Свора орущих и неуправляемых детей намного страшнее какой-то там Сайборг. Если говорить о технических характеристиках, то Марион — это крепкий боец среднего уровня, которого едва ли можно назвать даже соискателем статуса претендента. Тем не менее, она обладает неплохими навыками, как в стойке, так и в борьбе, но если говорить про ударку, то уровень Яны будет, конечно, повыше.



Кстати, об отсутствии страха. Многих удивила дерзость Куницкой, согласившейся на зарубу с самой на тот момент опасной девушкой в мире ММА. А чего ей бояться бразильских киборгов, когда она вдоволь насмотрелась на киборгов российских? И ни где-нибудь, но в отечественных ночных клубах, причём не московских, где Яна в юные девичьи годы подрабатывала охранником. Так что обе девушки явно не из робкого десятка. Думаю, Куницкая захочет провести этот поединок в стойке, и добьется там успеха. Прогноз – победа Куницкой», — сказал Мазуров.