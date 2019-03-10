Согласно котировкам, «Ливерпуль» разгромит «Бёрнли» в матче чемпионата Англии

Букмекеры назвали фаворита матча 30-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Бёрнли». Начало встречи 10 марта 2019 года запланировано на 15:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Ливерпуля» за 1.18. Шансы «Бёрнли» на победу оценены коэффициентом 19.00. Поставить на ничью можно за 8.10.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.44, на ТМ 2,5 гола — за 2.75.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.24. Победа «Ливерпуля» всухую оценивается в 1.84.



Победа «Ливерпуля» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 1.59. Самые вероятные авторы голов — Мохамед Салах (1.70) и Садио Мане (1.90).



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»