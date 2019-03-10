«Реал» выиграет у «Вальядолида» в матче 27-го тура Примеры, уверены эксперты

Букмекеры назвали фаворита матча 27-го тура Примеры «Вальядолид» — «Реал». Начало встречи 10 марта 2019 года запланировано на 22:45 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Реала» за 1.62. Шансы «Вальядолида» на победу оценены коэффициентом 5.65. Поставить на ничью можно за 4.35.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.61, а на ТМ 2,5 гола — за 2.47.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.63. Победа «Реала» всухую оценивается в 3.10.



Победа «Реала» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.33. Победа мадридцев с разгромным счётом оценена в 4.60.



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