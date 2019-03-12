«Ювентус» — «Атлетико»: прогноз Майкла Оуэна на матч Лиги чемпионов в Турине

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн дал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Атлетико». Начало встречи 12 марта 2019 года запланировано на 23:00 мск.



Ставки: ничья за 3.70.



«Туринцы проиграли 0:2, им надо отыгрываться. Но «Юве» ни разу не забил «Атлетику» в трёх предыдущих матчах Лиги чемпионов, и я думаю, что команда из Примеры пройдёт дальше. Криштиану Роналду забил 22 гола в 32 матчах против «Атлетико», но отличился только один раз в шести матчах ЛЧ в этом сезоне.

Туринцам нужна топовая игра от их португальской суперзвезды, которая отдыхала в пятницу вечером, когда «Юве» обыграл «Удинезе». Матч обещает быть яростным и даже, вероятно, чрезмерно агрессивным. Эмоций будет много, но итальянцы не спасутся», — сказал Оуэн.