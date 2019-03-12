«Ювентус» — «Атлетико»: ставка Константина Генича на ЛЧ с коэффициентом 7.25

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Ювентус» — «Атлетико Мадрид» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19.



Ставки: победа «Ювентуса» за 1.75, точный счет 2:0 за 7.25.



«Можно ли сказать, что «Ювентус» провалил прошлый матч? Наверное, нет. На мой взгляд, игра была равная, просто «Атлетико» был удивительно хорош в единоборствах и здорово использовал два стандартных положения. Да, там были спорные эпизоды с Диего Костой, отмененный гол Мораты, который, как мне кажется, был отменен абсолютно по делу. Но это все события конкретно матча, а все что происходило дальше — «Ювентус» в чемпионате с «Наполи», «Атлетико» в чемпионате с «Леганесом» — это вообще не имеет никакого значения, поэтому отталкиваться нужно именно от первой игры.



На мой взгляд, при сумасшедшей поддержке, которая была оказана «Атлетико» в первом матче, сейчас «Ювентус» может совершить камбэк. Эта Лига чемпионов приучила нас, что бывает все, что угодно. Кто мог предположить такой разгром мадридского «Реала» в игре с «Аяксом»? Кто мог предположить, что «МЮ», которого уже похоронили и уже почти отпели, возьмет и грохнет «ПСЖ» на выезде (3:1). Лига чемпионов ошибок не прощает. Если «Ювентус» проведет идеальный матч, а он может это сделать, то я думаю, что «Ювентус» будет в состоянии пройти дальше.



У «Ювентуса» есть неплохие шансы, чтобы перевести эту игру в дополнительное время. Надо сыграть аккуратно. Надо не позволить «Атлетико» убегать в контратаки. Разумеется, максимально быть сконцентрированным при стандартах. В атаке «Ювентус» что-то придумает. Сверхмотивация и у Массимилиано Аллегри, и у Криштиану Роналду. Хоронить «Ювентус» пока не будем. Мой прогноз на эту встречу — победа «Ювентуса» за неплохой коэффициент 1,75, но я бы пошел еще дальше и попробовал бы сыграть конкретный счет. Я предполагаю, что будет 2:0 в пользу «Ювентуса». Соглашайтесь или не соглашайтесь со мной, но в этой системе координат чаща весов немного перешивает на мадридскую сторону, но «Ювентус» может привести все это к единому знаменателю и все может перейти в дополнительное время», — сказал Генич.

«Ювентус» — «Атлетико». Прогноз: Роналду даст шанс туринцам на спасение Туринцы будут много атаковать и рано или поздно найдут щёлочку в обороне «матрасников».