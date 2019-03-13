«Бавария» — «Ливерпуль»: прогноз Майкла Оуэна на матч Лиги чемпионов в Мюнхене

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн дал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Ливерпуль». Начало встречи 13 марта 2019 года запланировано на 23:00 мск.



Ставки: ничья за 3.68, проход «Ливерпуля» за 1.91.



«Только 10 команд из 31, которые получили нулевую ничью в первом матче плей-офф Лиги чемпионов на своём поле, продвинулись в следующий раунд. Статистика подсказывает, что преимущество на стороне «Баварии», но я в этом не уверен.



Красные были не в лучшем состоянии в матче с «Бернли» в воскресенье, но они выполнили свою работу. Я уверен, что красные забьют и «Баварии». Поэтому поставлю на проход «Ливерпуля». Скорее всего, дело закончится результативной ничьей», — сказал Оуэн.