«Бавария» — «Ливерпуль»: прогноз Егора Титова на матч Лиги чемпионов в Мюнхене

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Бавария» — «Ливерпуль» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19. Ответная встреча состоится сегодня, 13 марта, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене.



Ставка: победа «Баварии» за 2.20.



«Для меня фаворитом в этой паре, в этом матче является «Бавария». То, как она выглядит сейчас, немножко удивляет. Осенью «Бавария» постоянно допускала осечки, выглядела невнятно. Сейчас это как будто совсем другая команда, хотя в ней не появились новые футболисты. Здорово играют мюнхенцы. В последнем матче просто разорвали «Вольфсбург», а это не самая последняя команда в чемпионате Германии.



«Ливерпуль», мне кажется, уже сейчас выглядит несколько утомлённым. Он просто больше матчей провёл, чем «Бавария». У него не было пауз, он постоянно играл. И футболисты немножко наелись, на мой взгляд. Конечно, Лига чемпионов всегда заставляет мобилизовать все силы. Но всё же при полном стадионе в Мюнхене «Ливерпулю» будет сложно выдержать давление «Баварии». Он может забить, но у меня опасения за оборону «Ливерпуля».



Я в этом матче просто поставлю на победу «Баварии». Мне кажется, что на нынешнем отрезке сезона она выглядит сильнее. У неё есть кураж, у «Ливерпуля» я его не вижу», — сказал Титов.