«Краснодар» — «Валенсия»: букмекеры оценили шансы российского клуба во 2-м матче

Букмекеры назвали фаворита ответного матча 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» — «Валенсия». Начало встречи 14 марта 2019 года запланировано на 20:55 мск. В первом матче победил испанский клуб (2:1).



Букмекеры предлагают поставить на победу «Краснодара» за 3.18 (30%). Шансы «Валенсии» на победу оценены коэффициентом 2.39 (43%). Поставить на ничью можно за 3.46 (27%).



Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.04, а на ТМ 2,5 гола — за 1.88. (Сделать ставку)



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.78. Победа «Валенсии» всухую оценивается в 4.05. Победа «Валенсии» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.78.



Самые вероятные авторы голов — Кевин Гамейро (2.85) и Родриго Морено (2.60). Гол Ари идёт за 3.18.



Проход «Валенсии» оценён в 1.29 (75%), проход «Краснодара» — в 3.84 (25%).



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК».

«Краснодар» — «Валенсия», «Вильярреал» — «Зенит». Прогнозы на Лигу Европы Оборона «Зенита» продолжит трещать по швам, в Краснодаре ожидаем голевое пиршество.